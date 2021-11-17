Кавазашвили — о возможном уходе Карпина: профессионалы коней на переправе не меняют

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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.
Кавазашвили — о возможном уходе Карпина: профессионалы коней на переправе не меняют
  • РИА Новости

«Конечно, у меня присутствует тревога, но мне непонятно решение Карпина о том, что он, возможно, уйдёт из сборной: профессионалы коней на переправе не меняют ни в коем случае! Однако, когда настало время отборочных матчей, Бог помог Валерию Георгиевичу: команды нет, а победы есть. У нас для сборной нет классных футболистов! Надоели эти легионеры, которые занимают места в клубах! У нас даже нет хорошего центрального нападающего в лиге, кроме Дзюбы, чтобы перестроить свою сборную», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он также раскритиковал футболистов, которых волнует только контракт и сумма в нём. По его мнению, Российская премьер-лига стала коммерческой организацией.

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). Российский специалист допустил, что может покинуть команду.

Ранее Лионель Месси был признан футболистом года по версии Goal.

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