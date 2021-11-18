Депутат Милонов об инциденте с флагом России: иногда украинские болельщики перегибают палку

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об инциденте с российским флагом на матче десятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Боснии и Герцеговины и Украины (0:2).

«Иногда украинские болельщики перегибают палку и совершенно неадекватно себя ведут. К сожалению, такие выходки уже не редкость. Многим из них не важен спорт, им важно влезть со своей дебильной политикой, которая никому не нужна», — цитирует Милонова Metaratings.

По его мнению, украинцы слишком много о себе думают, им вечно кажется, что до их проблем кому-то есть какое-то дело, но подавляющему большинству всё равно на это.

«К ним надо относиться как к гопникам, которые никому не сдались. Болельщики Боснии и Герцеговины всё сделали правильно», — добавил Милонов.

Напомним, что украинские фанаты на матче продемонстрировали на трибунах перевёрнутый российский триколор, чем спровоцировали драку с боснийцами. Судя по всему, хозяева подумали, что украинцы показывают флаг Сербии.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировали инцидент с российским флагом на матче сборной Украины.