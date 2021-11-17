Президент Бразилии выступил за проведение ЧМ по футболу раз в два года

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Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
Президент Бразилии выступил за проведение ЧМ по футболу раз в два года
  • AP
  • © Eraldo Peres

«Приветствую данную идею, это хорошее подспорье для экономики. Четыре года, пожалуй, немного долговато», — цитирует Болсонару Folha de S.Paulo.

Он добавил, что это его личное мнение, а официальную позицию должна объявлять Бразильская конфедерация футбола (CBF).

«Было предложение о мундиале для клубов, возможно, в аналогичных параметрах чемпионата мира, с участием 24 команд или чуть больше. Так, чтобы через год чередовались чемпионат мира и клубный мундиаль», — добавил политик.

Напомним, что с инициативой о проведении мундиаля каждые два года изначально выступал глава ФИФА Джанни Инфантино. 

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты станут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что проведение ЧМ раз в два года уничтожит клубный футбол.

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