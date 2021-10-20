Колосков считает, что проведение ЧМ раз в два года уничтожит клубный футбол

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал идею Международной футбольной федерации (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
Колосков считает, что проведение ЧМ раз в два года уничтожит клубный футбол
  • Reuters

«Это изменение не поддерживает ни УЕФА, ни один из ведущих европейских тренеров, ни сами игроки. Я с самого начала этой идеи был категорически против. Из-за этого напрочь ликвидируются все клубные соревнования в Европе, для них просто не останется времени. Даже сейчас международный календарь перегружен. Это уничтожит крупный европейский футбол. Мы получим не чемпионат мира, а фестиваль футбола, пропадёт целостность этого соревнования. Глава ФИФА Джанни Инфантино не говорит ни о каких плюсах этого изменения. Главная задача — это прибыль. Одно дело получать 2 млрд раз в два года, и другое — в четыре. Всё остальное их не интересует», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Изменение может вступить в силу после чемпионата мира 2026 года. Календарь будет предусматривать, что ведущие футболисты будут проводить в сборных около 30 дней в году, а не 50, как сейчас. Также предлагается сократить отборочные турниры.

Ранее Венгер заявил, что на ЧМ-2022 офсайд будет определяться автоматически.

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