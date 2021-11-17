«Кубань» и «Алания» забили десять мячей в матче ФНЛ

Короткая ссылка
Матч 23-го тура Футбольной национальной лиги между краснодарской «Кубанью» и владикавказской «Аланией» завершился результативной ничьей.
«Кубань» и «Алания» забили десять мячей в матче ФНЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Краснодаре и закончилась со счётом 5:5. Причём по ходу игры гости всё время уступали в два мяча.

В составе хозяев хет-трик оформил Максим Лаук (один гол — с пенальти), а также отличились Нури Абдоков и Игорь Безденежных. Команда из Северной Осетии ответила дублем Ислама Машукова и точными ударами Бутты Магомедова, Батраза Гурциева и Батраза Хадарцева (с 11-метровой отметки).

«Алания» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками в активе. «Кубань» (22) находится на 17-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит-2» проиграл со счётом 1:7 в матче ФНЛ-2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить