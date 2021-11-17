«Кубань» и «Алания» забили десять мячей в матче ФНЛ

Матч 23-го тура Футбольной национальной лиги между краснодарской «Кубанью» и владикавказской «Аланией» завершился результативной ничьей.

Встреча прошла в Краснодаре и закончилась со счётом 5:5. Причём по ходу игры гости всё время уступали в два мяча.

В составе хозяев хет-трик оформил Максим Лаук (один гол — с пенальти), а также отличились Нури Абдоков и Игорь Безденежных. Команда из Северной Осетии ответила дублем Ислама Машукова и точными ударами Бутты Магомедова, Батраза Гурциева и Батраза Хадарцева (с 11-метровой отметки).

«Алания» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ с 40 очками в активе. «Кубань» (22) находится на 17-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит-2» проиграл со счётом 1:7 в матче ФНЛ-2.