«Зенит-2» проиграл со счётом 1:7, ранее Радимов высмеял «Спартак» за такое поражение

Санкт-петербургский «Зенит-2» под руководством Владислава Радимова потерпел разгромное поражение от «Ленинградца» в матче 19-го тура ФНЛ-2.

Встреча завершилась со счётом 1:7.

Примечательно, что неделю назад наставник второй команды сине-бело-голубых высмеял за подобное поражение «Спартак». Красно-белые с тем же счётом проиграли «Зениту» в 12-м туре Российской премьер-лиги.

После игры Радимов написал в Twitter следующее: «7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть».

На данный момент «Зенит-2» занимает седьмое место в турнирной таблице своей подгруппы ФНЛ-2, в то время как «Ленинградец» возглавляет первенство.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал нынешнее состояние московского «Спартака».