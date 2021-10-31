«Зенит-2» проиграл со счётом 1:7, ранее Радимов высмеял «Спартак» за такое поражение
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 1:7.
Примечательно, что неделю назад наставник второй команды сине-бело-голубых высмеял за подобное поражение «Спартак». Красно-белые с тем же счётом проиграли «Зениту» в 12-м туре Российской премьер-лиги.
После игры Радимов написал в Twitter следующее: «7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть».
На данный момент «Зенит-2» занимает седьмое место в турнирной таблице своей подгруппы ФНЛ-2, в то время как «Ленинградец» возглавляет первенство.
Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал нынешнее состояние московского «Спартака».