Аршавин: болельщики «Зенита» закидывали наш автобус помидорами и яйцами

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал нынешнее состояние московского «Спартака».
Аршавин: болельщики «Зенита» закидывали наш автобус помидорами и яйцами
  • РИА Новости

«К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче «Спартаку». Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря. Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова? Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное. Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Он также рассказал о своём опыте взаимодействия с болельщиками в период неудач «Зенита».

«На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай, ещё раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали. Рано или поздно всё вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды», — добавил Аршавин.

Напомним, что по итогам 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

Ранее Первак заявил, что состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ.

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