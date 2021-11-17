Канчельскис высказался о перспективах сборной России по футболу в стыковых матчах

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о перспективах национальной команды в стыковых матчах.

«Кто лучше или хуже? Кто попадётся — тот попадётся. Надо выходить и играть, нам некуда деваться, отступать некуда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, капитан сборной Польши Роберт Левандовски играет не один — играет сборная Польши. А вот Португалия с Криштиану Роналду проиграла Сербии, поэтому на этом не стоит заострять внимание.

«Есть и в Турции свои звёзды, и в других командах. Все проходимы», — считает эксперт.

В случае успеха в первом раунде стыковых матчей россияне выйдут в финальный раунд, где могут встретиться с португальцами, итальянцами, шведами, шотландцами или валлийцами.

«Да, конечно, Шотландия и Уэльс выглядят послабее Португалии. И по конкретным футболистам, и по регалиям, и по истории. Шотландия и Уэльс никогда ничего не выигрывали. Если мы выйдем, дай бог, в финал, конечно, лучше, чтобы какая-то из этих команд попалась», — отметил Канчельскис.

Ранее бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.