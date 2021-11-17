Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё перед первым этапом КМ

Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе оценил состояние олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё перед стартом Кубка мира сезона-2021/22 по биатлону.

«У него была невысокая температура в течение двух дней. Подготовка к сезону прошла хорошо, и на прошлой неделе Бё провёл отличные тренировки в Бейтостолене. Он чувствует себя неплохо, его состояние всё лучше и лучше. Эта болезнь немного задержала возвращение к соревнованиям, но я не беспокоюсь об этом, как и он сам», — цитирует тренера Nordic Magazine.

Напомним, что младший Бё не принял участия на предсезонном турнире в Шушене (Норвегия), заявив, что он простыл.

Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде. Йоханнес является действующим победителем общего зачёта минувшего сезона.

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