Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё перед первым этапом КМ

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Тренер мужской сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе оценил состояние олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё перед стартом Кубка мира сезона-2021/22 по биатлону.
Мазе оценил состояние переболевшего простудой Йоханнеса Бё перед первым этапом КМ
  • Reuters

«У него была невысокая температура в течение двух дней. Подготовка к сезону прошла хорошо, и на прошлой неделе Бё провёл отличные тренировки в Бейтостолене. Он чувствует себя неплохо, его состояние всё лучше и лучше. Эта болезнь немного задержала возвращение к соревнованиям, но я не беспокоюсь об этом, как и он сам», — цитирует тренера Nordic Magazine.

Напомним, что младший Бё не принял участия на предсезонном турнире в Шушене (Норвегия), заявив, что он простыл.

Кубок мира сезона-2021/22 стартует 27 ноября этапом в шведском Эстерсунде. Йоханнес является действующим победителем общего зачёта минувшего сезона.

Ранее Драчёв оценил состав женской сборной России по биатлону на этапы Кубка мира.

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