Ушёл из жизни известный баскетбольный тренер Берлин

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На 97-м году жизни скончался советский и российский баскетбольный тренер Давид Берлин.
Ушёл из жизни известный баскетбольный тренер Берлин
  • ©Официальный сайт Минспорта Московской области

«Это был великий человек. Для меня было большой честью знакомство и возможность работать с ним. Патриарх Баскетбола, как его называли в России, всю свою жизнь посвятил развитию любимого вида спорта. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же женского баскетбольного клуба «Спартак», воспитал олимпийских чемпионок, а также заложил важнейшие спортивные традиции, в том числе и в Московской области. Давид Яковлевич по праву считается основоположником развития женского баскетбола в нашей стране. Его уход — это огромная утрата для каждого, кто имеет отношение к спорту. Выражаю соболезнования родным и близким Давида Яковлевича. Вечная память», — написал в своём Facebook министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Берлин является основателем женской баскетбольной команды «Спартак» (Ногинск). Он возглавлял команду в качестве главного тренера более 70 лет, что является рекордом в мировой истории спорта. Под его руководством в 1978 году команда стала чемпионом СССР и трижды становилась обладателем Кубка Ронкетти. Его воспитанницы стали обладателями семи золотых медалей Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Металлурга» умер в возрасте 21 года.

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