Тарасова прокомментировала снятие Ханю с этапа Гран-при в Сочи
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«Было понятно, что Юдзуру пропустит этап Гран-при в Сочи. Он даже свой домашний этап пропустил. У человека травма. Если бы он смог выступить в олимпийском «Айсберге», это было бы красиво, но говорить сейчас не о чем. Я бы на его месте так же сделала», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Напомним, что из-за травмы фигурист пропустил домашний этап Гран-при в Японии, где собирался впервые в истории исполнить четверной аксель.
Шестой этап Гран-при в Сочи пройдёт с 26 по 28 ноября. Финал Гран-при сезона-2021/22 состоится в Японии с 9 по 12 декабря.
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