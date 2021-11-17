Тарасова прокомментировала снятие Ханю с этапа Гран-при в Сочи

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на снятие двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю с шестого этапа серии Гран-при в Сочи.
Тарасова прокомментировала снятие Ханю с этапа Гран-при в Сочи
  • © AP Photo/Hiro Komae

«Было понятно, что Юдзуру пропустит этап Гран-при в Сочи. Он даже свой домашний этап пропустил. У человека травма. Если бы он смог выступить в олимпийском «Айсберге», это было бы красиво, но говорить сейчас не о чем. Я бы на его месте так же сделала», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что из-за травмы фигурист пропустил домашний этап Гран-при в Японии, где собирался впервые в истории исполнить четверной аксель.

Шестой этап Гран-при в Сочи пройдёт с 26 по 28 ноября. Финал Гран-при сезона-2021/22 состоится в Японии с 9 по 12 декабря.

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