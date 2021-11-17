Гришин: рано говорить, что игроки из молодёжки будут феерить в основной сборной

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин оценил шансы игроков молодёжной сборной России в первой команде.

«Наверное в этой молодёжке уже есть ребята, которые готовы если не играть, то точно вызываться в национальную сборную России. Есть те, кого можно подтягивать к основе. Те же Тюкавин и Агаларов, которые забивают голы, Марадишвили, Умяров. Говорить о том, что их вызовут, и они сразу будут феерить в первой сборной, ещё рано. Думаю, им стоит дать им шанс, чтобы они привыкали к обстановке в первой команде», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Он также отметил, что только главный тренер сборной России Валерий Карпин знает, кто готов выступать в основной команде. Потому что взрослый и юниорский футбол разительно отличаются друг от друга.

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