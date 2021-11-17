Журова призналась, что не хотела бы матча Россия — Украина в стыках ЧМ-2022

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что гипотетический матч сборных России и Украины будет политизирован.

«Я не хотела бы, чтобы в стыках встретились Россия и Украина. Мы все знаем, что будет с болельщиками и какой будет резонанс в прессе. Это давление никому не нужно. В предварительном матче нам играть точно не стоит, сталкивать нас дополнительно не надо. И так сейчас во всём видят какой-то след, вплоть до того, что болельщики с Украины, поддерживая Хорватию, болели против России. Во всём видеть политику неправильно. Матч Россия — Украина будет политизирован. Мне же хотелось бы увидеть футбол, а не политику. На самом чемпионате мира встретиться — это одно дело, но в стыковых матчах должно быть не выяснение отношений, а красивый футбол», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Украины по футболу заняли вторые места в своих группах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 и вышли в стыковые матчи. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.

Ранее Губерниев с сожалением высказался о невозможности встречи сборных России и Украины в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.