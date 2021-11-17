Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина сыграли друг против друга в стыках

Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев с сожалением отнёсся к тому, что сборные Украины и России по футболу не смогут сыграть друг с другом в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

«Надеюсь, что я доживу до того момента, когда мы будем с ними играть в футбол без всяких но. Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, матчи киевского «Динамо» и «Спартака», чемпионат СССР по футболу, конечно же, был бы большим праздником и огромным счастьем матч сборных Украины и России. Представляете, как было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но в настоящий момент это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем смело играть в футбол друг с другом, мы доживем», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Украины по футболу заняли вторые места в своих группах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 и вышли в стыковые матчи. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.

Ранее Кафельников заявил, что Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле.