Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина сыграли друг против друга в стыках

Короткая ссылка
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев с сожалением отнёсся к тому, что сборные Украины и России по футболу не смогут сыграть друг с другом в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Губерниев: было бы здорово, если бы Россия и Украина сыграли друг против друга в стыках
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Надеюсь, что я доживу до того момента, когда мы будем с ними играть в футбол без всяких но. Для меня как болельщика, который помнит знаменитый матч в Лужниках, матчи киевского «Динамо» и «Спартака», чемпионат СССР по футболу, конечно же, был бы большим праздником и огромным счастьем матч сборных Украины и России. Представляете, как было бы здорово, если бы сейчас футболисты сыграли друг против друга в стыках. Но в настоящий момент это невозможно. Будем надеяться, что до прекрасной поры, когда мы будем смело играть в футбол друг с другом, мы доживем», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборные России и Украины по футболу заняли вторые места в своих группах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 и вышли в стыковые матчи. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьёвке футбольных соревнований с 2014 года.

Ранее Кафельников заявил, что Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить