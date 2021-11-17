Тренер Нурмагомедова: Чимаев впечатляет во всех отношениях

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о потенциале шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я думаю, что команда Чимаева проделывает с ним хорошую работу. Хамзат невероятно перспективен, ему просто суждено бороться за чемпионский титул. Что он будет делать, когда придёт к этому, мы ещё посмотрим. Он определённо движется в направлении, чтобы стать суперзвездой, если пока не является ей. Чимаев впечатляет во всех отношениях, у парня есть собственный стиль. Неважно, нравится он кому-то или нет, но за его достижениями всё равно будут следить. Сумеет ли он стать самым лучшим в полусреднем весе? Посмотрим. Есть ли у него потенциал? Да, чертовски огромный. Он определённо может стать величайшим бойцом в истории. Нам остаётся лишь подождать», — сказал Мендес в своём подкасте.

Чимаев одержал четыре досрочные победы в четырёх поединках под эгидой UFC, пропустив за это время всего четыре удара. Все свои десять боёв на профессиональном уровне уроженец Чечни выиграл досрочно.

Ранее Чимаев пообещал побить братьев Пол за вечер.