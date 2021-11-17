Хомуха: Карпин просто так не будет делать заявления об уходе из сборной России

Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина с поста наставника национальной команды страны.

«Карпин — взрослый человек. Просто так он не будет делать подобные заявления. Он взял для себя какое-то время, чтобы определиться и принять решение. Контракт с РФС у него заканчивается, как я понимаю, он волен принять любое решение. Автоматически договор продлевается в случае желания Карпина его продлить, а не то, что это обязательное условие. Поэтому он и думает. Мы ведь не знаем всей глубины, почему у него закрались сомнения, а строить догадки неправильно», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол».

Также эксперт оценил шансы сборной России выйти на чемпионат мира в Катаре посредством стыковых матчей.

«Необходимо прикладывать максимум усилий, что не всегда у нас получается. Наши не могут выворачивать себя наизнанку, в отличие от зарубежных футболистов, которые бьются за место в составе. Им конкуренция не позволяет расслабляться. У нас всё по-другому, отсюда и такие результаты. Это наша черта характера. У нас есть ребята в этой команде, которые играют на максимуме весь матч. Не все, конечно. Вот когда 11 человек будут это делать, тогда мы сможем что-то противопоставить сопернику. А пока что ситуация такова, что та среда, в которой они находятся, не заставляет их выкладываться на 100% на регулярной основе», — добавил Хомуха.

Сборная России под руководством Карпина проиграла Хорватии в последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022, упустив первое место в группе. Теперь россиянами необходимо будет пробиваться на турнир через стыковые матчи, которые пройдут в конце марта. Соперники сборной России определятся 26 ноября.

Ранее стали известны потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.