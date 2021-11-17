Овечкин впервые в сезоне не забил в двух подряд матчах НХЛ

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ушёл со льда без заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ).
Овечкин впервые в сезоне не забил в двух подряд матчах НХЛ
  • Reuters

Российский форвард нанёс лишь один бросок в створ ворот соперника, однако не сумел поразить цель. При этом 36-летний Овечкин не смог отличиться в предыдущем матче регулярки с «Питтсбург Пингвинз» (6:1). Там россиянин записал на свой счёт два ассиста. Таким образом, россиянин впервые в нынешнем сезоне не смог забросить шайбу в ворота соперника в двух матчах подряд. 

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 16 матчей, в которых набрал 26 (12 + 14) очков.

Ранее сообщалось, что «Анахайм» в овертайме матча НХЛ обыграл «Вашингтон», Овечкин очков не набирал.

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