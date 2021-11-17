«Анахайм» в овертайме матча НХЛ обыграл «Вашингтон», Овечкин очков не набирал

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
«Анахайм» в овертайме матча НХЛ обыграл «Вашингтон», Овечкин очков не набирал
  • AP
  • © Ashley Landis

Встреча, проходившая на арене «Хонда Центр» в Анахайме, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей дубль (в том числе и решающее взятие ворот в овертайме) оформил Тревор Зеграс, еще одну шайбу забросил забил Кэм Фаулер. У проигравших отличились Гарретт Пилон и Том Уилсон. 

Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не набирали очков. 

Ранее результативная передача Бучневича не спасла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче НХЛ с «Аризоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить