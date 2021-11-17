«Анахайм» в овертайме матча НХЛ обыграл «Вашингтон», Овечкин очков не набирал
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- © Ashley Landis
Встреча, проходившая на арене «Хонда Центр» в Анахайме, завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей дубль (в том числе и решающее взятие ворот в овертайме) оформил Тревор Зеграс, еще одну шайбу забросил забил Кэм Фаулер. У проигравших отличились Гарретт Пилон и Том Уилсон.
Российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не набирали очков.
Ранее результативная передача Бучневича не спасла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче НХЛ с «Аризоной».