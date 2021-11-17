Результативная передача Бучневича не спасла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» проиграл «Аризоне Койотис».
Результативная передача Бучневича не спасла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»
  • AP
  • © Tom Gannam

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. 

В составе победителей дубль оформил Барретт Хэйтон, еще один раз отличился Кайл Капобьянко. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру и Тори Крюг. Российский форвард Павел Бучневич отдал голевую передачу. Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин не набирали очков.

Ранее сообщалось, что «Флорида» одержала победу над «Айлендерс» благодаря 27 сэйвам Бобровского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить