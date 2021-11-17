Результативная передача Бучневича не спасла «Сент-Луису» уйти от поражения в матче НХЛ с «Аризоной»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» проиграл «Аризоне Койотис».

Встреча, проходившая в «Энтерпрайз-центре» в Сент-Луисе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Барретт Хэйтон, еще один раз отличился Кайл Капобьянко. Российский защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

У «Сент-Луиса» отличились Джордан Кайру и Тори Крюг. Российский форвард Павел Бучневич отдал голевую передачу. Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Клим Костин не набирали очков.

Ранее сообщалось, что «Флорида» одержала победу над «Айлендерс» благодаря 27 сэйвам Бобровского.