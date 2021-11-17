«Флорида» одержала победу над «Айлендерс» благодаря 27 сейвам Бобровского

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс».
«Флорида» одержала победу над «Айлендерс» благодаря 27 сейвам Бобровского
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Матч, проходивший «Би-би-энд-ти-центр» в Санрайзе, завершился крупной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Флориды» забросили Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге, Патрик Хернквист, Аарон Экблад и Фрэнк Ватрано. Вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 28.

У проигравших шайбу забросил Кайл Палмьери. Российский вратарь Илья Сорокин пропустил четыре шайбы с 17 бросков и был заменён на 19-й минуте матча на соотечественника Семёна Варламова, который в итоге отразил 17 бросков из 19.

Ранее «Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ, Барабанов отметился результативным пасом.

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