«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ, Барабанов отметился результативным пасом
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Матч, проходивший на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой гостей со счётом 4:1.
У «Сан-Хосе» забросили Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов отметился результативным пасом.
Единственная шайба хозяев на счету Йоэля Эрикссона Эка. Россияне Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.
Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Монреаль» в матче НХЛ.