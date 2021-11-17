«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту» в матче НХЛ, Барабанов отметился результативным пасом

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Миннесота Уайлд».

Матч, проходивший на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершился победой гостей со счётом 4:1.

У «Сан-Хосе» забросили Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. Российский форвард Александр Барабанов отметился результативным пасом.

Единственная шайба хозяев на счету Йоэля Эрикссона Эка. Россияне Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов очков не набрали.

Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Монреаль» в матче НХЛ.