Тертышный: Мичков — обычный, скромный парень

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Форвард челябинского «Трактора» Никита Тертышный поделился мнением о своём партнёре по сборной России Матвее Мичкове.
Тертышный: Мичков — обычный, скромный парень
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«Мичков — это талантливый игрок, он сразу же начал выделяться. Понятно, что все о нём говорят. Но он обычный, скромный парень. Я не заметил у него звёзд в глазах или над головой. Мы с ним хорошо пообщались. Его шайбу шведам все обсуждают. Но после этого он никому не говорил: «Я супергол забил!» Для него было удовольствием просто играть за сборную России. Что будет в его карьере дальше, зависит лишь от него. Но я думаю, у Мичкова всё будет хорошо, он очень талантливый пацан. А у меня теперь на одного нового знакомого больше», — приводит слова Тертышного РБ Спорт.

11 ноября Мичков вышел на лёд в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии (0:3) в возрасте 16 лет и 337 дней, став самым молодым хоккеистом в истории сборной России. 13 ноября Мичков забил лакросс-гол за национальную команду в игре второго тура со Швецией (2:4), став самым молодым (16 лет и 339 дней) автором гола в истории сборных России и СССР.

Ранее Мичков рассказал, как относится к статусу наследника Овечкина.

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