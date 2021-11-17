Источник: россиянка Джоджуа уволена из UFC

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Российский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа была уволена из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Источник: россиянка Джоджуа уволена из UFC
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«Как мне сообщили источники, Лиана Джоджуа больше не боец UFC. Экс-чемпионка Fight Nights Global в легчайшем весе выиграла в UFC лишь один бой из четырёх», — написал в Twitter журналист MMA Fighting Гильерме Круз.

В последнем поединке, который состоялся 13 ноября, 26-летняя Джоджуа проиграла американке Кортни Кейси на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Vegas 42.

Ранее Джоджуа прокомментировала поражение в поединке с Кейси на турнире UFC Vegas 42.

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