Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.

«Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Мы играли дома, условия для Испании не очень комфортные, ноль градусов на улице», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также напомнил, что из-за травм Испании не смогли помочь несколько футболистов основного состава. Поэтому россияне смогли практически весь матч доминировать над соперником. По мнению бывшего футболиста сборной России, подопечные Михаила Галактионова могли победить с более крупным счётом.

«Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть», — сказал Мостовой.

Команда Галактионова переиграла Испанию на своём поле в матче отбора на ЧЕ-2023 со счётом 1:0. Константин Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.

Ранее Кафельников заявил, что Россия и Украина могли бы сыграть в стыках на нейтральном поле.