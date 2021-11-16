Лещенко посоветовал Карпину вызвать в сборную Тюкавина и Дзюбу

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Народный артист Лев Лещенко прокомментировал победу молодёжной сборной России над командой Испании (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Лещенко посоветовал Карпину вызвать в сборную Тюкавина и Дзюбу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Заболотный — вообще не нападающий. Конечно, нужно было вызывать Тюкавина в основную сборную. А ещё Дзюбу — и будет всё нормально», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Константин Тюкавин (60-я минута) забил победный мяч в ворота испанцев.

Молодёжная команда России делит первое место с Испанией в третьей группе отбора на ЧЕ-2023. 

Напомним, что команда Валерия Карпина упустила возможность пробиться напрямую в финальную стадию ЧМ-2022, уступив в решающем матче хорватам (0:1).

Ранее Лещенко заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен остаться на своём посту.

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