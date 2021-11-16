Божович объяснил, почему российские футболисты не хотят уезжать в Европу

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Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о том, почему российские футболисты не стремятся уезжать из родного чемпионата в Европу.
Божович объяснил, почему российские футболисты не хотят уезжать в Европу
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Есть множество российских футболистов, которые способны заиграть в Европе. Однако они сами не хотят уезжать из России и играть в зарубежом. Это вопрос уже к футболистам. Играть в России прекрасно: ты находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Ранее Божович высказал мнение, что сборная Хорватии намного сильнее сборной России.

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