В РФС призвали поддержать Карпина

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков отреагировал на слова Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера национальной команды до начала стыковых матчей.
В РФС призвали поддержать Карпина
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Карпин находится в раздумьях? Моё мнение — поддерживайте его. Это всё, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев», — цитирует Лексакова «Спорт-Экспресс».

Сборная России с 22 очками по итогам квалификационного турнира чемпионата мира — 2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Хорватия (23 очка) добилась прямой путёвки на ЧМ. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Валерий Карпин возглавляет российскую национальную команду с июля 2021 года.

Ранее Самедов допустил, что Карпин разочарован тем, какую реакцию получил от игроков на проделанную работу.

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