Матыцин высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера сборной России

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова Валерия Карпина о его возможном уходе с должности главного тренера сборной.
Матыцин высказался о возможном уходе Карпина с поста главного тренера сборной России
  • РИА Новости

«Проделана большая была работа этим тренерским штабом, и достаточно успешная. Всегда сложно создавать атмосферу единения в команде, создавать понимание между тренером и игроками. Я готов с поддержкой принять любое решение тренерского штаба и Российского футбольного союза», — приводит слова Матыцина NEWS.ru.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счетом 0:1 из-за автогола Фёдора Кудряшова и отправилась в стыковые матчи.

15 ноября Карпин заявил, что сомневается, стоит ли ему продолжать занимать должность главного тренера сборной России.

Ранее Матыцин заявил, что сборная России сама не проявила желания и профессионализма в матче с Хорватией.

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