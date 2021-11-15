Матыцин: сборная России сама не проявила желания и профессионализма в матче с Хорватией

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в заключительном туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
Матыцин: сборная России сама не проявила желания и профессионализма в матче с Хорватией
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«Ну что сказать, тяжелейшее поражение. Но я в данном отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента Российского футбольного союза. К сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и профессионализма в достижении результата. Потому, наверное, итог закономерен. Но мы не теряем надежды, верим в команду, в стыковые игры. 26 ноября определятся, как я понимаю, наши соперники. И в марте будем ещё раз переживать и надеяться, что мы всё-таки окажемся на чемпионате мира», — цитирует слова Матыцина ТАСС.

Россияне проиграли хорватам из-за автогола Фёдора Кудряшова на 81-й минуте встречи, уступив сопернику первое место в группе Н. Подопечные Валерия Карпина финишировали вторыми и теперь будут играть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира в Катаре.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин заявил, что Кудряшова нельзя винить в пропущенном мяче.

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