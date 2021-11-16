Михайлов: Зал славы НХЛ — это навсегда

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на новость о том, что в 2022 году его могут включить в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Михайлов: Зал славы НХЛ — это навсегда
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«Я отношусь к этому спокойно и ровно. Это нельзя сравнить с олимпийским золотом — всё-таки разные вещи. Туда включают хоккеистов, которые и выигрывали первенство мира, и хорошо выступали на международной арене, и в НХЛ. Да, Зал славы — это навсегда, как и олимпийское золото, но для меня это имеет разное значение. Полечу ли я в Канаду, если всё же попаду в Зал славы? Вот когда попаду, тогда и будем об этом говорить», — цитирует Михайлова Sport24.

Михайлов вошёл в число 15 хоккеистов, попавших в финальный этап голосования на включение в Зал славы.

Ранее сообщалось, что Могильный, Гончар и Михайлов оказались в числе претендентов на попадание в Зал славы НХЛ.

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