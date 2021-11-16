Могильный, Гончар и Михайлов — в числе претендентов на попадание в Зал славы НХЛ
- РИА Новости
На официальном сайте лиги были названы имена 15 кандидатов, из которых выберут шесть человек: четырёх представителей мужского хоккея и двух — женского.
Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в зал с первой попытки (спустя три года после завершения карьеры), названы Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также представительницы женского хоккея Меган Дагган и Каролин Уэлле.
Также в Зал славы могут попасть Александр Могильный, Сергей Гончар, Борис Михайлов, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бриндамор, Даниэль Альфредссон и Патрик Элиаш.
Ранее сообщалось, что Чинахов был признан первой звездой матча НХЛ «Коламбус» — «Детройт».