Могильный, Гончар и Михайлов — в числе претендентов на попадание в Зал славы НХЛ

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Национальной хоккейная лига (НХЛ) представила кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году.
Могильный, Гончар и Михайлов — в числе претендентов на попадание в Зал славы НХЛ
  • РИА Новости

На официальном сайте лиги были названы имена 15 кандидатов, из которых выберут шесть человек: четырёх представителей мужского хоккея и двух — женского.

Среди кандидатов, которые будут претендовать на попадание в зал с первой попытки (спустя три года после завершения карьеры), названы Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также представительницы женского хоккея Меган Дагган и Каролин Уэлле.

Также в Зал славы могут попасть Александр Могильный, Сергей Гончар, Борис Михайлов, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бриндамор, Даниэль Альфредссон и Патрик Элиаш.

Ранее сообщалось, что Чинахов был признан первой звездой матча НХЛ «Коламбус» — «Детройт».

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