Кавазашвили: Карпин сам себя сжирает, хотя его никто не трогает

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили отреагировал на слова главного тренера национальной российской команды Валерия Карпина, который не исключил, что может уйти из сборной ещё до стыковых матчей за право участвовать в чемпионате мира — 2022.

«Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал во время временных неудач не имеет права выступать с подобными заявлениями, потому что тогда он высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото. Это категорически неприемлемо для Карпина, которого мы знаем как человека и игрока, работящего на футбольном поле, агрессивно выступающего за сборную России. По сей день перед глазами стоят его голы, фланговые атаки. Как может Валера со своим упёртым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях! Он прекрасно понимает, что сейчас в сборной России находятся «лучшие» футболисты нашего чемпионата. Давайте спросим его через неделю, когда эмоции пройдут. Сейчас он сам себя сжирает, хотя его никто не трогает. Все и так понимают, что сборной у нас не было до его прихода, был сброд. Если же Карпин сейчас уйдёт, всё придётся начинать с нуля. Опять начнётся бардак! Карпина надо сохранить любой ценой», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1).

Ранее бывший генсек РФС заявил, что сценарий ухода Карпина из сборной России даже не хочется рассматривать.