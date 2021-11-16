Кавазашвили: Карпин сам себя сжирает, хотя его никто не трогает
- РИА Новости
«Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал во время временных неудач не имеет права выступать с подобными заявлениями, потому что тогда он высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото. Это категорически неприемлемо для Карпина, которого мы знаем как человека и игрока, работящего на футбольном поле, агрессивно выступающего за сборную России. По сей день перед глазами стоят его голы, фланговые атаки. Как может Валера со своим упёртым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях! Он прекрасно понимает, что сейчас в сборной России находятся «лучшие» футболисты нашего чемпионата. Давайте спросим его через неделю, когда эмоции пройдут. Сейчас он сам себя сжирает, хотя его никто не трогает. Все и так понимают, что сборной у нас не было до его прихода, был сброд. Если же Карпин сейчас уйдёт, всё придётся начинать с нуля. Опять начнётся бардак! Карпина надо сохранить любой ценой», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1).
Ранее бывший генсек РФС заявил, что сценарий ухода Карпина из сборной России даже не хочется рассматривать.