«Тампа» победила «Айлендерс» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бей Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
«Тампа» победила «Айлендерс» в матче НХЛ
  • AP

Матч, проходивший на «Амали-Арене» в Тампе, завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Мэтью Жозеф, Энтони Чирелли, Брейден Поинт и Стивен Стэмкос. У гостей отличился Мэтью Барзал.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 броска из 24. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 25 бросков из 29.

Ранее сообщалось, что дебютная шайба Чинахова в НХЛ помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт».

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