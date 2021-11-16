Дебютная шайба Чинахова в НХЛ помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»

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В матче регулярного чемпионата Наицональной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз».
Дебютная шайба Чинахова в НХЛ помогла «Коламбусу» обыграть «Детройт»
  • AP

Встреча, проходившая на «Нэшнуайд-Арене» в Коламбусе, завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Блю Джекетс» по разу отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Зак Веренски, Александр Тексье и Егор Чинахов. У «Ред Уингз» отметились Дилан Ларкин, Лукас Рэймонд и Майкл Расмуссен. 

Российский форвард хозяев Егор Чинахов отметился дебютной шайбой в НХЛ, а также результативным пасом. Нападающий гостей Владислав Наместников также один раз ассистировал партнёру.

Ранее Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ.

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