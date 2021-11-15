Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
- AP
36-летний воспитанник московского «Динамо» в четырёх встречах набрал восемь (2 + 6) очков.
Alex Ovechkin (@Capitals), Charlie McAvoy (@NHLBruins) and Troy Terry (@AnaheimDucks) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Nov. 14.#NHLStats: https://t.co/tPK9nK1SZ7pic.twitter.com/n5UfGKsa5H— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 15, 2021
Стоит отметить, что Овечкин на прошлой неделе вышел на 22-е место в истории НХЛ по количеству матчей (382), в которых удавалось набрать не менее двух очков за игру, и сократил до трёх очков отставание от Матса Сундина (1349) в списке бомбардиров лиги всех времён. Россиянин также забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое четвёртое место среди лучших снайперов в истории лиги.
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».