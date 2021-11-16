Орлов предложил Бердыева или Семака на пост тренера сборной

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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Я и до назначения Карпина считал, что в сборную надо поставить Бердыева. У него опыт, понимание игры, строгость в тактике. Tренер — Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из «Зенита». Может, логичнее было бы ему совмещать», — заявил Орлов на своём YouTube-канале.

Вместе с тем он признал, что Карпина привёл в команду много молодых игроков. Футболисты признали его своим тренером, и атмосфера в сборной улучшилась.

«Если Карпин проскочит на чемпионат мира через стыки, он останется. Хотя это будет очень сложно», — добавил он.

Карпин заключил контракт с РФС до конца 2021 года с опцией продления.

Сборная России после поражения от Хорватии (0:1) не смогла выйти напрямую в финальную стадию ЧМ в Катаре. Ей предстоит сыграть стыковые матчи в марте 2022 года.

Ранее Карпин не исключил, что может покинуть сборную до стыковых матчей.

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