Тренер Непомнящего — о матче с Карлсеном: Ян хорошо настроен и мотивирован

Тренер Владимир Поткин рассказал о ходе подготовки россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Безусловно, психология имеет в шахматах очень большое значение, особенно в матчах за корону. Всё-таки за стол садятся только два шахматиста, и всё внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы всё это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно. Ян хорошо настроен, он достаточно мотивирован, сконцентрирован, при этом чувствует себя комфортно. Знаете, у спортсменов есть такое выражение: на старте нужно чувствовать себя как на сковородке, но не на раскалённой и не на холодной. Важно выбрать правильную температуру, то есть понимать свой ритм, пребывать в хорошем тонусе и быть ко всему готовым», — заявил в интервью RT Поткин.

Матч за звание чемпиона мира пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов поделился ожиданиями от матча между Непомнящим и Карлсеном.