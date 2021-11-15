Тренер Непомнящего — о матче с Карлсеном: Ян хорошо настроен и мотивирован

Короткая ссылка
Тренер Владимир Поткин рассказал о ходе подготовки россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.
Тренер Непомнящего — о матче с Карлсеном: Ян хорошо настроен и мотивирован
  • РИА Новости

«Безусловно, психология имеет в шахматах очень большое значение, особенно в матчах за корону. Всё-таки за стол садятся только два шахматиста, и всё внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы всё это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно. Ян хорошо настроен, он достаточно мотивирован, сконцентрирован, при этом чувствует себя комфортно. Знаете, у спортсменов есть такое выражение: на старте нужно чувствовать себя как на сковородке, но не на раскалённой и не на холодной. Важно выбрать правильную температуру, то есть понимать свой ритм, пребывать в хорошем тонусе и быть ко всему готовым», — заявил в интервью RT Поткин.

Матч за звание чемпиона мира пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Ранее 12-й чемпион мира Анатолий Карпов поделился ожиданиями от матча между Непомнящим и Карлсеном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить