Карпин: в России футбол — не игра, у нас это бои

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил менталитет отечественных и европейских футболистов.

«В России это не игра. У нас футбол — бои. У нас проблема психологии идёт из детства. Это мне рассказывают футболисты. Тот же самый Караваев говорит, что слава богу, что он побывал в Чехии, а потом — в Нидерландах. Для них это игра», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По словам Карпина, в Европе футболисты через полчаса после проигранного матча уже перестают переживать и начинают думать о следующей игре. В России с детства учат, что надо выигрывать каждый матч, а тренеры в грубой форме постоянно требуют от своих подопечных зарабатывать очки в каждой игре.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.