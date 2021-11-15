Карпин: в России футбол — не игра, у нас это бои

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил менталитет отечественных и европейских футболистов.
Карпин: в России футбол — не игра, у нас это бои
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«В России это не игра. У нас футбол — бои. У нас проблема психологии идёт из детства. Это мне рассказывают футболисты. Тот же самый Караваев говорит, что слава богу, что он побывал в Чехии, а потом — в Нидерландах. Для них это игра», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

По словам Карпина, в Европе футболисты через полчаса после проигранного матча уже перестают переживать и начинают думать о следующей игре. В России с детства учат, что надо выигрывать каждый матч, а тренеры в грубой форме постоянно требуют от своих подопечных зарабатывать очки в каждой игре.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022.  

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.

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