Булыкин высказался о шансах сборной России по футболу на победу в стыковых матчах к ЧМ-2022
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«Ничего страшного в стыковых матчах нет, нужно играть и добиваться своей цели. У нас сборная хорошая, которая может пройти», — заявил он в беседе с «Радио 1».
Как напомнил Булыкин, он и сам проходил стыковые матчи (против Уэльса в 2003 году), поэтому знает, что возможно всё.
Эксперт выразил надежду, что у сборной России всё получится.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет в стыках.
Ранее Валерий Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.