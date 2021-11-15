Булыкин высказался о шансах сборной России по футболу на победу в стыковых матчах к ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о шансах национальной команды на победу в стыковых матчах к ЧМ-2022.

«Ничего страшного в стыковых матчах нет, нужно играть и добиваться своей цели. У нас сборная хорошая, которая может пройти», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как напомнил Булыкин, он и сам проходил стыковые матчи (против Уэльса в 2003 году), поэтому знает, что возможно всё.

Эксперт выразил надежду, что у сборной России всё получится.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия сыграет в стыках.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что не получилось у сборной России в матче с Хорватией.