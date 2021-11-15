«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме матча КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург».

Встреча, проходившая на «Арене Трактор» в Челябинске, завершилась со счётом 3:2 (ОТ).

В составе «Трактора» забрасывали Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик. Решающая шайба в овертайме на счету игрока хозяев Владимира Ткачёва.

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, а «Металлург» потерпел третье подряд поражение.

Ранее «Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае.