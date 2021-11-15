«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме матча КХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург».
«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме матча КХЛ
  • © metallurg.ru

Встреча, проходившая на «Арене Трактор» в Челябинске, завершилась со счётом 3:2 (ОТ).

В составе «Трактора» забрасывали Лукаш Седлак и Никита Тертышный. У «Металлурга» отличились Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик. Решающая шайба в овертайме на счету игрока хозяев Владимира Ткачёва.

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, а «Металлург» потерпел третье подряд поражение.

Ранее «Авангард» анонсировал матч с «Ак Барсом» в Дубае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить