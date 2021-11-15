Стерлинг заявил, что собирается задушить Яна до потери сознания

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу поединка с обладателем временного титула россиянином Петром Яном.
Стерлинг заявил, что собирается задушить Яна до потери сознания
  • Reuters

«Февраль или март. 100% это будет поединок с Яном. Битва между ним и Сэндхагеном вселяет в меня уверенность, что он человек. Я знаю, он может истекать кровью, и я знаю, что его можно задушить до потери сознания. Это то, что я собираюсь сделать», — заявил Стерлинг на YouTube-канале Майкла Биспинга.

Пётр Ян потерял статус чемпиона UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде боя россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову и был дисквалифицирован.

Ранее Стерлинг заявил, что не может дождаться возвращения к боям.

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