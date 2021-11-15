Олич считает, что проблема РПЛ заключается в российских футболистах

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич, который в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Хорватии, считает лимит на легионеров проблемой уровня Российской премьер-лиги, а также качества исполнителей в национальной команде страны.

«Самая большая проблема чемпионата России — это российские футболисты, а не легионеры. Благодаря лимиту игрок, которого Transfermarkt оценивает в € 1 млн, в вашей стране стоит € 5 млн. Качественных русских футолистов мало, а лимит на легионеров только поднимает на них цену. Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успехов. Футбольным властям об этом нужно подумать. Мы вчера сидели, разговаривали с Модричем, другими нашими игроками. Они все думали, что Россия сильнее. Ожидали намного большего», — цитирует Олича «Чемпионат».

Сборная России проиграла Хорватии со счётом 0:1 и потеряла возможность напрямую квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре.

В настоящее время в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому каждый клуб не может иметь более восьми иностранцев в заявке на сезон.

Ранее Олич заявил, что Россия мало показала в матче с Хорватией.