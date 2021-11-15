Резцова обвинила Шашилова в предвзятом отношении к её дочери

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике работу старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова после контрольной спринтерской гонки, проходившей в Тюмени.

По итогам гонки первое место между собой разделили Светлана Миронова и Лариса Куклина. Дочь Резцовой Кристина заняла пятое место.

«Мы буквально позавчера общались с Кристиной, она говорила, что чувствовала себя нормально. То, что она проиграла Куклиной и Мироновой больше 20 секунд, — это что-то странное. Не знаю, что там было с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми? Он ещё месяц назад озвучил, что возьмёт своих людей в сборную. Два часа выкладывали результаты гонки? Это очень долго и ненормально. Это всё подозрительно. Должен быть честный и справедливый отбор. Я в эти результаты не верю. Кристина завтра всё докажет, хотя на психику ей уже надавили. Её душат, хотят отправить на Кубок IBU. По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира, теперь её хотят отстегнуть. Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Он тащит своих. Пока творится такой бардак, никакого результата у сборной России не будет», — цитирует Резцову РИА Новости.

Ранее биатлонист Александр Поварницын поделился впечатлениями от попадания в сборную России на этапы Кубка мира.