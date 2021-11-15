Радимов поддержал Карпина после поражения от Хорватии

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил слова поддержки наставнику национальной команды Валерию Карпину после поражения от Хорватии (0:1) в рамках матча десятого тура отбора на чемпионат мира — 2022.

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» — написал в своём Instagram-аккаунте Радимов.

На 81-й минуте Кудряшов срезал мяч в свои ворота. Встреча завершилась со счётом 0:1.

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в таблице отборочной группы Н. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее футбольный эксперт Андрей Сюзин раскритиковал план Карпина на игру с Хорватией