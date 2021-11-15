Газзаев: Кудряшов — игрок опытный, должен был присесть на поле после выноса мяча в аут

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев после поражения национальной команды от Хорватии (0:1) в рамках матча 10-го тура отбора на чемпионат мира 2022, рассказал, что должен был сделать защитник Фёдор Кудряшов, когда почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра.
Газзаев: Кудряшов — игрок опытный, должен был присесть на поле после выноса мяча в аут
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«Это абсолютная закономерность, весь матч были под давлением. Кудряшов — игрок опытный, должен был присесть на поле после выноса мяча в аут. Из 24 игроков сборной Хорватии лишь трое играют в своем чемпионате, всё закономерно», — сказал Газзаев в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».

Кудряшов стал автором единственного гола в игре с хорватами. На 81-й минуте встречи российский защитник переправил мяч в свои ворота. Незадолго до автогола Кудряшов почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра, но не стал просить замену. 

Сборная России под руководством Карпина с 22 очками заняла второе место в таблице отборочной группы Н. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее бывший защитник сборной Хорватии Роберт Просинечки высказался о результате матча квалификации ЧМ-2022 против России

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