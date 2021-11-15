Милонов — о заявлении польского вице-премьера: он хочет снискать сиюминутную популярность

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Депутат Госдумы России Виталий Милонов отреагировал на заявление вице-премьера Польши Роберта Глиньского, который призвал отстранить Россию и Белоруссию от всех спортивных состязаний из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.
Милонов — о заявлении польского вице-премьера: он хочет снискать сиюминутную популярность
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Предположу, что Глиньский просто хочет снискать сиюминутную популярность у польских фанатов. Получить бесплатную проходку на трибуну или же топик от чирлидерш. Это заявление ни с чем не стыкуется. Понятно, зачем это делается. Я искренне желаю успехов польским спортсменам. Вице-премьер же хочет убрать конкурентов и вмешать политику в спорт. Но хуже он делает лишь своей стране. Польские спортсмены будут краснеть за это. Надеюсь, что подобных вмешательств будет как можно меньше, хотя они и санкционированы. Если вице-премьер Польши перестанет думать, как последняя английская проститутка, то начнёт работу в интересах страны», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится около 4—5 тыс. мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

Ранее вице-премьер Польши предложил запретить России и Белоруссии участвовать в спортивных соревнованиях.

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