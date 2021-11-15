Роналду — о поражении в матче с Сербией: никаких оправданий

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о поражении команды от Сербии (1:2) в матче заключительного тура квалификации чемпионата мира — 2022.

«Футбол вновь и вновь показывает нам, что иногда самые извилистые пути приводят к самым желанным результатам. Вчерашнее поражение было тяжёлым, однако не настолько, чтобы сбить нас c пути. Нашей целью остаётся попадание на чемпионат мира 2022 года, и мы знаем, что нам необходимо сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар», — написал Роналду в своём Instagram.

Из-за поражения португальцы лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022 и будут вынуждены играть в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду поддерживает идею назначения Зидана в МЮ в случае увольнения Сульшера.