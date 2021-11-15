Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил спад в игре Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о причинах спада в игре голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Так получилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» не ладилась игра в обороне. В каждой игре было много моментов — в такой ситуации вратарю очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной. Думаю, передышку ему можно было дать даже раньше — на нём была большая психологическая нагрузка», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

По его мнению, в ситуации 23-летнего вратаря нужно просто много работать и разгрузить голову, получать удовольствие от тренировок.

«Он хороший вратарь. Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты — зависит от уровня, который он будет показывать в играх», — добавил специалист.

Максименко провёл 17 матчей за «Спартак» в этом сезоне и пропустил 28 мячей. При этом только в четырёх играх он сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее известный тренер Рашид Рахимов высказался о ситуации с вратарями в «Спартаке».