Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1346 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён
  • AP

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) Овечкин отдал две результативные передачи.

Таким образом, он сократил отставание всего до трёх очков от располагающегося на 28-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Матса Сундина, на счету которого 1349 баллов.

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (2857).

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Павла Дацюка и вышел на четвёртое место по голевым передачам в НХЛ среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить