Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён
- AP
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) Овечкин отдал две результативные передачи.
Таким образом, он сократил отставание всего до трёх очков от располагающегося на 28-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Матса Сундина, на счету которого 1349 баллов.
Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (2857).
Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Павла Дацюка и вышел на четвёртое место по голевым передачам в НХЛ среди россиян.