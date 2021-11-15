Овечкин сократил до трёх очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1346 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) Овечкин отдал две результативные передачи.

Таким образом, он сократил отставание всего до трёх очков от располагающегося на 28-м месте в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Матса Сундина, на счету которого 1349 баллов.

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (2857).

Ранее сообщалось, что Овечкин догнал Павла Дацюка и вышел на четвёртое место по голевым передачам в НХЛ среди россиян.