«Рейнджерс» одолели «Нью-Джерси» в НХЛ, Панарин реализовал буллит

«Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 4:3 (Б).

В составе «Дэвилз» отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха. Хозяева в основное время отметились голами Адама Фокса, Алекси Лафренье и Каапо Какко.

В серии буллитов решающую шайбу забросил Крис Крайдер. Кроме того, один из буллитов реализовал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее сообщалось, что голы Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис Блюз» от проигрыша «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ.