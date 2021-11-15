«Рейнджерс» одолели «Нью-Джерси» в НХЛ, Панарин реализовал буллит

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» одолели «Нью-Джерси» в НХЛ, Панарин реализовал буллит
  • AP

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 4:3 (Б).

В составе «Дэвилз» отличились Йеспер Братт, Даги Хэмилтон и Павел Заха. Хозяева в основное время отметились голами Адама Фокса, Алекси Лафренье и Каапо Какко.

В серии буллитов решающую шайбу забросил Крис Крайдер. Кроме того, один из буллитов реализовал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Ранее сообщалось, что голы Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко не спасли «Сент-Луис Блюз» от проигрыша «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ.

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